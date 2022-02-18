РИАМО (БАЛАШИХА) - 18 фев. Управляющая компания ООО «ЗетСервис» заплатила 50 тыс. рублей за невыполненный вовремя ремонт подъезда в 10-этажном доме №17 по улице Молодежной в микрорайоне Заря Балашихи, УК исполнила предписание и выполнила косметический ремонт, сообщает пресс-служба Госжилинспекции Московской области.

УК пыталась соблюсти все требования закона и провести ремонт подъезда как и полагается, раз в пятилетку. Запланировала его на 3-4 кварталы 2020 года, но даже спустя год к работам не приступила. И тогда жители обратились в Госжилинспекцию.

Проверка подтвердила, что подъезд нуждается в ремонте: об этом говорили свисающие с потолков лохмотья штукатурки и облупившиеся стены. Чтобы привести его в порядок, инспекторы дали УК 3 месяца на косметический ремонт.

По словам руководителя надзорного ведомства Ольги Фединой, организация уложилась в отведенный трехмесячный срок, но за нарушение лицензионных требований ответственный работник понес финансовое наказание, заплатив штраф в 50 тыс. рублей.

Федина отметила, что УК прекрасно осведомлены о том, что должны ремонтировать подъезды раз в 5 лет, а поддерживать общедомовое имущество в нормативном виде постоянно. Управление домом – это ежедневная работа и осуществлять ее нужно в нон-стоп режиме.

«Если же УК хочет сэкономить, то может предложить собственникам вступить в губернаторскую программу «Мой подъезд». Тогда часть финансовой нагрузки возьмут на себя областной и муниципальный бюджеты. Но решение о вступлении в программу могут принять только собственники на общем собрании», – заключила Федина.