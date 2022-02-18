РИАМО - 18 фев. Под наблюдением наркотических диспансеров в России находятся почти 5 тыс. подростков, сообщила доктор медицинских наук, директор Национального научного центра наркологии – филиала ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии имени В.П. Сербского» Татьяна Клименко.

«У нас по диспансерам наблюдения находятся порядка 200 тыс. лиц, у которых есть проблемы с употреблением наркотиков», - рассказала Клименко.

Она добавила, что примерно 5 тыс. человек, наблюдающихся в наркодиспансерах, - это подростки в возрасте от 15 до 17 лет.

При этом процент скрытых наркоманов среди подростков выше, чем среди взрослых. Это обусловлено тем, что подростки часто умалчивают об имеющейся проблеме. Кроме того, их родители на ранних этапах предпочитают не обращаться за наркологической помощью.​