РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 18 фев. Система-112 доступна для жителей Щелкова с нарушениями слуха, операторы-сурдопереводчики принимают вызовы круглосуточно и без исключений, сообщается в группе администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».

Люди с нарушением слуха могут вызвать экстренную службу при помощи видеозвонка в Skype, отправив СМС-сообщение на короткий номер 112, с помощью приложения «112МО». Оператор-переводчик предоставит свою консультацию и ответит абоненту в режиме реального времени.

Система-112 Московской области — это универсальный помощник всем, кто попал в экстренную ситуацию или стал свидетелем происшествия. Необходимо только сообщить о происшествии, а операторы 112 передадут вызов во все необходимые экстренные оперативные службы.

Всего с начала работы системы-112 в Подмосковье поступило 6,6 тыс. вызовов от лиц с ограниченными возможностями по слуху.