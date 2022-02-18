РИАМО - 18 фев. В Южном военном округе под руководством президента России Владимира Путина пройдут плановые учения сил стратегического сдерживания. В ходе учений будут выполнены пуски баллистических и крылатых ракет, сообщает Nation News.
К участию в пуске привлечены соединения Военно-космических сил РФ, Ракетных войск стратегического назначения РФ и Черноморского флота.
Маневры пройдут 19 февраля. Помимо них, также будет подвержена проверке надежность вооружения стратегических ядерных и неядерных сил.
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