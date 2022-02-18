РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 18 фев. Местного жителя задержали в поселке Нахабино подмосковного Красногорска по подозрению в краже продуктов на 8 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе УМВД России по горокругу.

В дежурную часть УМВД России по Красногорску поступило заявление от представителя одного из сетевых магазинов, расположенного на улице Красноармейской в поселке Нахабино, о том, что неизвестный совершил кражу продуктов питания из торгового зала. Сумма ущерба составила более 8 тыс. рублей.

В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейские Нахабинского отдела полиции по подозрению в совершении преступления установили и задержали 44-летнего местного жителя.

Дознаватель отдела дознания УМВД возбудил в отношении задержанного уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража».

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.