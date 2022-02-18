РИАМО - 18 фев. Чтобы уберечь детей от зависимости к психоактивным веществам, родители должны выстроить с ними доверительные отношения и не бояться обратиться за помощью к специалистам. Об этом сообщила директора Национального научного центра наркологии – филиала Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского Татьяна Клименко.

«Чтобы снизить уровень потребления психоактивных веществ населения в целом и в молодежной среде в том числе, должны быть реализованы мероприятия по нескольким направлениям», - считает Клименко.

Она добавила, что среди таких мероприятий снижение доступности алкогольных напитков и наркотических средств, а еще формирование навыков альтернативного досуга и здорового образа жизни.

По ее словам, родителям необходимо чаще разговаривать со своими детьми, обсуждать проблемы и успехи, выстраивать доверительные отношения, знать ближайшую сферу окружения ребенка, чтобы помочь им избавиться от зависимостей. А также взрослым не стоит бояться огласки и вовремя обратиться к специалистам.​