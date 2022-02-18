РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 18 фев. Пристройку к школе им. Косыгина на 400 мест могут построить в поселке Архангельское подмосковного Красногорска по областной программе, сообщили в администрации горокруга.

Пользователь svetlana_sh66 в комментариях к посту в Instagram-аккаунте главы Красногорска Дмитрия Волкова поинтересовалась, когда появится долгожданная пристройка к школе.

В администрации муниципалитета в ответ сообщили, что для размещения пристройки на 400 мест к МБОУ «Архангельская СОШ им. Косыгина» предусмотрена территория, состоящая из земельных участков с кадастровыми номерами 50:11:0050609:7517 и 50:11:0050609:8157.

На сегодняшний день ведутся работы по сносу расположенного на одном из них объекта капитального строительства. Далее запланировано объединение участков для получения территории общей площадью чуть более 30,7 тыс. кв. м.

После этого запланировано внесение мероприятия в государственную программу Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры» для обеспечения проведения конкурсной процедуры на право заключения муниципального контракта на одновременное выполнение проектных, строительно-монтажных работ и поставку оборудования.