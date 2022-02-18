РИАМО - 18 фев. Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 6 человек, которые устроили скандальную фотосесессию у мечети в Выползовом переулке в Москве, сообщила РИАМО старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.

Возраст участников от 19 лет до 41 года. Их обвиняют по части 1 статьи 148 УК РФ (нарушение права на свободу совести и вероисповеданий, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих).

Инцидент произошел в январе этого года и вызвал большой общественный резонанс. В соцсетях появились снимки девушки, которая была одета в пальто, нижнее белье и балаклаву. На заднем фоне виднелась мечеть.

Правоохранители смогли установить личность подозреваемых, участвовавших в съемках. Им избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

«Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело в ближайшее время будет передано для направления в суд», - отметила Иванова.