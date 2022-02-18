РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 18 фев. Сотрудники Котельниковской городской поликлиники с 21 февраля постепенно выходят на плановый режим работы, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Глава городского округа Сергей Жигалкин встретился с коллективом медицинского учреждения и рассказал о строительстве новых помещений поликлиники в ЖК «Новые Котельники», «Парковый» и на улице Кузьминской.

«В 2022 году в Московской области будет проводиться серьезная работа по открытию новых объектов здравоохранения. Этот вопрос также очень важен для нашего городского округа. Мы вошли в госпрограмму по возведению единой комплексной поликлиники, которую поддерживает национальный проект. В конце этого года нам необходимо выйти на ее строительство», - сказал Жигалкин.