РИАМО - 18 фев. Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании меры пресечения в отношение мужчины, напавшего на свою дочь с топором и молотком. Инцидент произошел на юге столицы, сообщила РИАМО старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

Конфликт между отцом 1939 г.р. и дочерью 1966 г.р. начался в квартире жилого дома на Криворожской улице 17 февраля. В ходе ссоры мужчина нанес несколько ударов молотком по голове женщины. Пытаясь спастись, потерпевшая убежала на улицу, где отец догнал ее и еще несколько раз ударил по голове топором. Остановить мужчину смогли очевидцы.

Женщину госпитализировали в тяжелом состоянии, сейчас за ее жизнь борются врачи.

Сейчас напавший обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

Фигурант задержан. В ходе допроса он частично признал свою вину. Для оценки его психического состояния здоровья будет назначена психолого-психиатрическая экспертиза.