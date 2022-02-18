РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 18 фев. За время пандемии в Красногорске выявили 49 528 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 277 - за минувшие сутки, сообщает областной оперштаб по ситуации с Covid-19.

Всего на данный момент в Московской области выявлено 913 827 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, в том 5 161 случай за последние сутки. Скончались 13 959 человек. Выздоровели и выписались 759 112 человек.

Мособлштаб рекомендует при появлении любых симптомов ОРВИ вызывать врача на дом.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру 122 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

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