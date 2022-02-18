РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 18 фев. Сотрудники МУ МВД России «Люберецкое» задержали 41-летнего жителя городского округа Люберцы по подозрению в совершении кражи банковской карты у 49-летнего жителя Котельников, сообщает пресс-служба ведомства.

Полицейские установили, что злоумышленник украл банковскую карту из кармана куртки заявителя, находясь в гостях микрорайоне Ковровый. В одном из ближайших банкоматов мужчина снял 50 тыс. рублей и потратил на личные нужды.

Сотрудники Следственного управления возбудили уголовное дело по ст. 158 УК РФ. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.