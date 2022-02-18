РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 18 фев. Подрядчик приступит к достройке детского сада на 120 мест в микрорайоне Пашинская пойма в подмосковном Красногорске после того, как будет доработана техническая документация, сообщили в администрации горокруга.

Пользователь l_anton в комментариях к посту в Instagram-аккаунте главы горокруга Дмитрия Волкова посетовал, что в настоящее время не ведется никаких активных работ на стройплощадке детского сада на Красногорском бульваре. Ранее Волков объявил о начале достройки объекта, который остался после застройщика-банкрота.

В администрации в ответ сообщили, что в Павшинской пойме по строительному адресу: 4-й микрорайон, корпус №5 будет реализовано строительство объекта образования проектной мощностью 120 мест в рамках соглашения между публично-правовой компанией «Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства» (ныне Фонд развития территорий – ред.) и правительством Московской области.

Уже заключен контракт на выполнение работ с ООО «Строймаркет». В настоящее время идет доработка документации, далее подрядчик приступит к активной стадии строительства.

Планируемый срок завершения строительно-монтажных работ – 4 квартал 2022 года.