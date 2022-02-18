РИАМО - 18 фев. Правоохранители задержали мужчину 1978 года рождения по обвинению в убийстве своего знакомого, сообщили РИАМО в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.
ЧП произошло вечером 16 февраля. В больницу Балашихи был доставлен мужчина 1975 года рождения с проникающими колото-резаными ранениями. Через час он умер.
За совершенное преступление был доставлен знакомый скончавшегося. Оказалось, что преступление было совершено во время совместного распития алкоголя.
По данному факту возбуждено уголовное дело.
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