РИАМО - 18 фев. Правоохранители задержали мужчину 1978 года рождения по обвинению в убийстве своего знакомого, сообщили РИАМО в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

ЧП произошло вечером 16 февраля. В больницу Балашихи был доставлен мужчина 1975 года рождения с проникающими колото-резаными ранениями. Через час он умер.

За совершенное преступление был доставлен знакомый скончавшегося. Оказалось, что преступление было совершено во время совместного распития алкоголя.

По данному факту возбуждено уголовное дело.