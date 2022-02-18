РИАМО - 18 фев. Физкультурно-оздоровительный комплекс с объектами культуры и бытового обслуживания планируют возвести в поселении Первомайское новой Москвы, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

Рабочая группа Градостроительно-земельной комиссии Москвы по вопросам градостроительной деятельности, возглавляемая заммэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Андреем Бочкаревым, внесла изменения в ПЗЗ в отношении территории по адресу: поселение Первомайское, вблизи поселка Птичное.

Председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова отметила, что рассматриваемый земельный участок ориентировочной площадью 0,89 га может быть выставлен на торги для размещения физкультурно-оздоровительного комплекса с объектами культуры, бытового обслуживания и торговли суммарной поэтажной площадью 4 450 кв. м. Общая площадь ФОК составит не менее 3 тыс. кв. м.

В настоящее время участок свободен от капитальных строений.

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