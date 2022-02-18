РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 фев. За прошедшие сутки в Подольске выявили 144 новых случая коронавирусной инфекции, общее число случаев заражения в округе с начала пандемии составляет 36 105, сообщает оперштаб Московской области по ситуации с коронавирусом.

В Подмосковье за сутки был выявлен 5 161 случай заболевания коронавирусом.

Всего на данный момент в Московской области выявлено 913 827 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 13 959 человек. Выздоровели и выписались 759 112 человека.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру 122 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

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