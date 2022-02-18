РИАМО - 18 фев. За последние сутки в Москве были госпитализированы 884 человека с диагностированным коронавирусом, это на 7,4% меньше, чем накануне (955), следует из данных оперштаба.

На ИВЛ находится 581 человек. За сутки в городе выявили 8308 новых случаев заражения, выздоровел 38 981 пациент, скончались 86 человек.

В столице продолжается вакцинация от инфекции. Сделать прививку можно в городских поликлиниках и мобильных пунктах вакцинации.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что омикрон-штаммом сейчас инфицированы 72% среди тех, кто болеет коронавирусом. Эта мутация намного заразнее, но переносится легче.

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