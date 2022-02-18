РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 18 фев. В Домодедове за сутки выявили 49 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, всего в округе с начала пандемии зафиксировали 22 817 случаев заболевания, сообщается на официальном сайте Минздрава Московской области, посвященном ситуации с коронавирусом в регионе.

В Подмосковье за сутки выявили 5161 случай заболевания.

Всего на данный момент в Московской области выявлено 913 827 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 13 959 человек. Выздоровели и выписались 759 112 человек.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру 122 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

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