РИАМО (МЫТИЩИ) - 18 фев. В пятницу в городском округе Мытищи состоялся штаб по вопросам социальной газификации, передает корреспондент «РИАМО в Мытищах».

В рамках мероприятия состоялась встреча с собственниками газопроводов по вопросам получения согласий на подключение. Также обсудили строительство и капитальный ремонт газовых сетей на территории Мытищ.

В Московской области реализуется программа социальной газификации. Если населенный пункт вошел в программу, строительство газопровода до границ участка будет проведено в соответствии с единым графиком соцгазификации по Московской области.

Подробную информацию можно уточнить на сайте «Мособлгаза». Также там можно ознакомиться с графиком проведения работ по социальной газификации, графиком работы стационарных офисов и графиком движения мобильных офисов.