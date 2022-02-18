РИАМО - 18 фев. В Москве было выдано разрешение на строительство школы на 1,1 тыс. учеников, она будет находиться в районе Южное Медведково, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

«В районе Южное Медведково на северо-востоке столицы появится новая школа-гигант, рассчитанная на 1100 учеников. Инвестору уже выдано разрешение на строительство, которое действует до 17 февраля 2025 года и позволяет приступить к работам на площадке», – уточнил заммэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он отметил, что в трехэтажной школе общей площадью 24,7 тыс. кв. м планируется разместить начальную школу на 400 ребят и среднюю школу на 700 мест. Кроме того, данный проект предусматривает возможность обучения детей с ограниченными возможностями. Школа будет находиться на улице Полярной.

«Помимо кабинетов для стандартных учебных дисциплин здесь появится IT-полигон, 2 мастерские и 2 кабинета домоводства, помещения шахматного, художественных и музыкальных кружков, актовый зал на 660 мест, медицинский блок, столовая, два спортивных и гимнастический залы, библиотека с медиатекой и помещения для групп продленного дня с возможностью организации спальных мест», – сказал вице-мэр.

По словам главы Москомстройинвеста Анастасий Пятовой, школу-гигант возведут за счет девелопера ПИК, она будет в составе ЖК «Полярная 25». По условиям заключенного договора здание передадут столице после ввода в эксплуатацию.

«Всего в рамках реализации проекта жилого комплекса будут построены 10 жилых корпусов, 2 детских сада, школа и 2 многоуровневых паркинга. 2 ДОУ также планируется передать городу», – отметила Пятова.

Бочкарев ранее заявлял, что 40% соцобъектов на территории мегаполиса строятся инвесторами.

«В Москве реализуется принцип комплексного развития всех округов и районов без исключения. Активное участие в этом принимают инвесторы: они строят не только жилье, но и объекты социальной инфраструктуры», – отмечал Бочкарев.