РИАМО (БАЛАШИХА) - 18 фев. Дороги, общественные территории и дворы Балашихи продолжают очищать от скопившегося за зиму снега, весь объем запланированных работ планируют завершить до конца февраля, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

В городском округе в ходе рейда оценили качество уборки снега на дорогах и во дворах. В комиссионной проверке приняли участие первый заместитель главы Балашихи Сергей Лукичев, специалисты Госадмтехнадзора, директора управляющих компаний и региональный оператор по вывозу мусора.

«В первую очередь проверили вывоз навалов снега и очистку кровель домов. Пока погода позволяет, необходимо вывезти весь снег, чтобы избежать паводка и подтопления территорий. Это особенно важно сделать до начала марта, когда плюсовая температура станет постоянной», – сказал Лукичев.

Он добавил, что большой объем работ уже выполнен, необходимо продолжать в том же темпе. В целом вся территория города очищается равномерно. Все службы работают в круглосуточном режиме. Городской администрацией определено 8 территорий, на которые вывозится весь снег.

Помимо уборки снежных масс, проконтролировали своевременную очистку контейнерных площадок от мусора.

По словам заместителя директора по связям с общественностью и СМИ ООО «Хартия» филиал «Подмосковный» Андрея Пащенко, установлено больше емкостей, чем положено по нормативу, во всем городе. Это позволило решить проблемы в ряде дворов, по которым чаще всего поступали жалобы от жителей.

«Необходимо продолжить работу по приведению контейнерных площадок к установленным стандартам – где-то подкрасить, где-то расширить», – подчеркнул Пащенко.

Комиссия проверила дворы на шоссе Энтузиастов, улицах Ленина, Октябрьская. Всего 7 территорий.

Ранее глава Балашихи Сергей Юров отметил, что перед управляющими компаниями стоит задача максимально оперативно привести в порядок дворы, устранить наледь и сосульки.

«Ежедневно контролируем эту работу, в том числе через муниципальный Центр управления регионом», – отметил Юров.