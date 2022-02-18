РИАМО - 18 фев. Многофункциональный центр «Мои документы» подмосковного Реутова начал оказывать больший спектр услуг, предоставляемых Пенсионным фондом России, сообщает пресс-служба главы городского округа Станислава Каторова.

Для быстрого и удобного получения необходимых услуг в МФЦ «Мои документы» на улице Победы расширили действующее соглашение о взаимодействии с отделением Пенсионного фонда региона. Теперь обратиться с заявлением о назначении положенных пособий можно и в офис МФЦ.

Выплаты военнослужащим и членам их семей, гражданам, которые подверглись воздействию радиоактивного излучения, семьям с детьми и инвалидам теперь можно оформить в МФЦ.

Кроме того, в центре «Мои документы» Реутова можно оформить ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет, единовременное пособие по беременности и родам и пособия при рождении ребенка. Также за пособиями и компенсациями могут обратиться семьи умерших военных и сотрудников силовых органов.