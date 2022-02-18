РИАМО - 18 фев. В подмосковном Реутове завершилась акция «Подари елке вторую жизнь», жители муниципалитета отправили на переработку 294 новогодних дерева, сообщает пресс-служба главы городского округа Станислава Каторова.
Главная цель акции – увеличение объемов переработки отходов для вторсырья и правильная утилизация новогодних деревьев. Их перемалывают в щепу, из которой делают фанеру для элементов новых детских площадок, почвогрунты и компост, применяемые при высадке новых елей в рамках областных акций «Посади свое дерево» и «Лес Победы».
За 3 года в Московской области на переработку было отправлено свыше 5,6 млн тонн твердых коммунальных отходов.
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