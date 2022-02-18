РИАМО - 18 фев. Проходить вакцинацию от коронавирусной инфекции необходимо людям с алкогольной, наркотической или никотиновой зависимостью, сообщила директор Национального научного центра наркологии – филиала Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского Татьяна Клименко.

«Получено очень много информации о том, что коронавирусная инфекция у наших пациентов протекает более тяжело», - рассказала Клименко.

Она добавила, что у тех, кто часто употребляет наркотические средства, никотин и алкоголь, повышается вероятность тяжелого течения болезни Covid-19, попадания в реанимацию и летальных исходов.

«Вакцинация для наших пациентов, для лиц, у которых есть проблемы с употреблением никотина, алкоголя и наркотиков, она чрезвычайно показана», - отметила Клименко.

Самое важное о коронавирусе смотрите в онлайн-трансляции РИАМО>> ​