РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 18 фев. Школу в жилом комплексе «Ильинские луга» подмосковного Красногорска могут открыть в 2023 году, что на 2 года раньше запланированного срока, сообщили в администрации горокруга.

Пользователь ip_studio_of_classic_interiors в комметариях к посту в Instagram-аккаунте главы горокруга Дмитрия Волкова указал на необходимость скорейшего строительства школы в ЖК «Ильинские луга».

«По утвержденному проекту планировки застройщик должен был сдать школу в ЖК «Ильинские луга» в 2025 году. Благодаря достигнутым договоренностям новая школа начнет свою работу в 2023 году», - сообщили в администрации муниципалитета.