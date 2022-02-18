РИАМО - 18 фев. В московском районе Очаково-Матвеевское в текущем году передадут под заселение по программе реновации 2 новостройки. Более 400 семей начнут переезжать в новое жилье, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

«В Очаково-Матвеевском с начала 2022 года застройщик сдал в эксплуатацию два дома по реновации: на улицах Большая Очаковская, д.35Б и Веерная, д.26А. Они будут переданы под заселение в 2022 году, благодаря чему более 400 семей из ближайших пятиэтажек смогут переехать в новые квартиры», – сказала заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Переселение по реновации

По его словам, переселение жителей в рамках реновации планируется начать летом этого года.

Глава столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин добавил, что в Очаково-Матвеевском было подобрано 7 стартовых площадок для программы реновации.

«В жилой корпус на Большой Очаковской улице поедут более 80 семей из дома 45, корпус 1 на одноименной улице. Новостройка на Веерной улице зарезервирована для 341 семьи, проживающих в пятиэтажных домах: д. 26, корп.2, и д. 28, корп. 2, на той же улице, а также улице Никулинской, д. 22. Сейчас в Очаково-Матвеевском подобрано 7 стартовых площадок», – уточнил Левкин.

Он рассказал, что помимо введенных новостроек на улицах Большая Очаковская и Веерная заселяется жилой дом №11 на Матвеевской улице. Также еще 4 объекта проектируются.

Гендиректор концерна «Крост» Алексей Добашин, который возвел 2 новостройки по реновации в Очаково-Матвеевском, добавил, что горожане в районе будут обеспечены всей необходимой инфраструктурой.

«При проектировании домов по реновации учитывают близость к объектам образования, магазинам и поликлиникам, которые будут доступны новоселам так же, как и до смены жительства. Первые этажи нежилые – здесь могут открыть кафе, спортклубы, секции для детей», – сказал Добашин.

По его словам, в жилом доме на улице Большой Очаковской были организованы 2 эксплуатируемые террасы, их местные жители смогут использоваться как площадки для отдыха.

Транспортная доступность

Столичный район Очаково-Матвеевское благоустроен и отличается хорошей транспортной доступностью. Для удобства передвижения горожан в 2018 году там была открыта станция метро «Озерная» и в прошлом году – станция Большого кольца метрополитена «Аминьевская». Кроме того, после реконструкции была открыта станция Матвеевская Киевского направления МЖД.

Программа реновации жилфонда города была утверждена столичным градоначальником Сергеем Собяниным в августе 2017 года. Она затронет порядка 1 млн жителей мегаполиса. Для нее в Москве подобрали 534 стартовые площадки. Подробнее о реновации можно узнать на официальном сайте мэра города.