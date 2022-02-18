РИАМО - 18 фев. За минувшие сутки в России были госпитализированы 18 632 пациента с коронавирусной инфекцией, это на 2,91% больше, чем днем ранее (18 090), сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Также за сутки в РФ выявили 180 622 новых случая заражения, выздоровели 185 082 пациента, жертвами инфекции стали 790 человек.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что сейчас в 72% случаев заражения в стране циркулирует омикрон-штамм. Он гораздо заразнее других мутаций коронавируса, при этом переносится легче.

Между тем, можно избежать заражения коронавирусом и его тяжелых последствий. Для этого достаточно привиться и своевременно пройти ревакцинацию.

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