РИАМО (КОРОЛЕВ) - 18 фев. В текущем году в Королеве запланировано отремонтировать 100 многоквартирных домов, в том числе кровли в 5 домах, фасады в 12 МКД, заменят 16 лифтов в 7 домах, сообщает пресс-служба Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Московской области.

В 2022 году в региональную программу капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Королеве выделено 798 млн рублей.

«В рамках трехлетнего плана будет проведен ремонт порядка 8 тыс. домов. Срок окончания действия договоров – 30 декабря 2022 года», – сказал гендиректор фонда Валерий Николов.

В программу капитального ремонта 2021 года в Королеве было включено 45 МКД по общестроительным работам и 19 МКД по замене лифтов.

В 2021 году на территории Московской области капитально отремонтированы 2 380 многоквартирных домов. На 2022 год в Подмосковье запланирован ремонт 3 757 домов.

Ознакомиться с адресной программой ремонта многоквартирных домов Московской области на 2022 год жители могут на интерактивной карте, размещенной на сайте фонда.