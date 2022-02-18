РИАМО - 18 фев. Московская область занимает лидирующие позиции по производству молока, молочной продукции и сыров. Это происходит в том числе благодаря грантам от регионального Минсельхозпрода, сообщает пресс-служба ведомства.

Качество молока, сыра и других молочных продуктов проверяют в Московской областной ветеринарной лаборатории, Раменской, Серпуховской и Наро-Фоминской ветеринарные лабораториях.

В 2020 году было проведено свыше 10,6 тыс. проб молока и готовой молочной продукции. Специалисты обнаружили несоответствие в 353 образцах.

В прошлом году исследовали свыше 9,5 тыс. проб. Несоответствие было найдено в 298.

Благодаря мониторингу удается не допустить на рынок Подмосковья некачественные продукты. При этом, согласно данным исследования, качество молочной продукции в регионе неуклонно растет.

В Подмосковье стали больше производить молока и яиц>>