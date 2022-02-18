РИАМО - 18 фев. Каждый месяц портал госуслуг Московской области посещают 4 млн пользователей, за прошлый год чаще всего через портал жители записывались к врачу и вызывали доктора на дом, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи региона.

«Жителям Подмосковья доступно 232 онлайн-услуги, и этот список постоянно пополняется. В 2021 году самыми популярными услугами стали: запись к врачу и вызов врача на дом, запись в кружки и секции, выдача и замена социальных карт, запись в школу и прикрепление к поликлинике», – уточнила вице-губернатор Подмосковья Ирина Каклюгина.

По ее словам, в регионе жители могут воспользоваться двумя порталами госуслуг. В области работает единый портал, где можно получить федеральные услуги, а еще с 2012 года функционирует региональный портал госуслуг.

«Комфортное получение государственных услуг и повышение их качества – это основные принципы работы портала. На региональном портале госуслуг можно подать заявление на получение субсидий, компенсаций, пособий, предусмотренных законодательством Подмосковья», – добавила вице-губернатор.

Она отметила, что пользоваться порталом жители могут в любое удобное время, в том числе в выходные и праздники.

Для регистрации на портале государственных и муниципальных услуг Подмосковья не нужно создавать учетную запись. На него можно зайти с помощью логина и пароля от единого портала госуслуг и авторизоваться с помощью подтвержденной учетной записи ЕСИА.