РИАМО - 18 фев. Компания «ДНК-Технология» достроила в подмосковном Протвине научно-производственное здание, в котором будут изготавливать дозирующие станции ДТстрим. Эти станции позволят автоматизировать лабораторные процессы, связанные с выделением ДНК, РНК и подготовкой к ПЦР-диагностике, сообщает пресс-служба регионального Мининвеста.

С помощью ПЦР-тестов определяют наличие в организме коронавируса. Этот способ диагностики Covid-19 является основным в настоящее время.

«Инвестиции в реализацию проекта превысили 70 млн рублей, на предприятии создано 35 новых рабочих мест», - рассказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Компания «НПО ДНК-Технология» является единственным отечественным производителем полного технологического цикла. Организация производит весь цикл – от научных разработок до оснащения и сопровождения медицинских лабораторий оборудованием и наборами реагентов для выполнения ПЦР-тестов.

Спрос на ПЦР-исследование вырос в разы с 2020 года, когда началась пандемия коронавируса. Объем производимой продукции вырос в несколько раз. Также был увеличен штат специалистов.

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