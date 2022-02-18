РИАМО - 18 фев. Спортсмен из России Сергей Ридзик получил бронзу в ски-кроссе на Олимпиаде в Пекине. Награда стала второй бронзовой олимпийской медалью в карьере фристайлиста, сообщает Nation News.

Первое и второе места заняли спортсмены из Швейцарии Райн Режес и Алекс Фив. Россиянин показал третий результат на последнем заезде. Предыдущую бронзовую медаль Ридзик получил на Олимпиаде в Пхенчхане в 2018 году.

Спортсмены Олимпийского комитета России завоевали на Олимпиаде в Пекине 27 медалей: 5 золотых, 9 – серебряных и 13 – бронзовых.

В медальном зачете россияне занимают 9 строчку. В тройке лидеров Олимпиады находятся спортсмены из Норвегии, Германии и США.

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