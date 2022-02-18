РИАМО (БАЛАШИХА) - 18 фев. Строительная готовность детских садов на 80 мест на улице Твардовского и на 125 мест на улице Заречной в Балашихе составляет 40%, оба объекта планируют ввести в эксплуатацию в текущем году, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

В Балашихе продолжается возведение двух дошкольных учреждений.

«Ведутся работы по устройству внутренних перегородок, утеплению и устройству инженерных сетей. Работы в графике. Оба детских сада планируем ввести в эксплуатацию в этом году», - сказал глава ведомства Владимир Локтев.

В новых детских садах предусмотрены просторные игровые и спальные комнаты, музыкальный и физкультурный залы, пищеблок, медицинские кабинеты, административные и вспомогательные помещения.

На прилегающей территории появятся игровые и спортивные площадки, будут установлены теневые навесы, выполнят комплексное озеленение.