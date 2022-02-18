РИАМО - 18 фев. Заслуженный артист РСФСР, народный артист России Геннадий Юхтин умер в возрасте 89 лет, сообщает ТАСС.

Впервые Юхтин начал сниматься в кино в 1955 году, когда окончил обучение во ВГИК. Тогда же вышел первый фильм с его участием «Дело Румянцева», где он исполнил роль бывшего воспитанника детского дома.

За свою карьеру Юхтин исполнил десятки ролей в знаковых отечественных фильмах: «Весна на Заречной улице», «Неуловимые мстители», «Братья Карамазовы», «О друзьях-товарищах» и другие.

Звание заслуженного артиста РСФСР было присуждено Юхтину в 1976 году. В 1994 за большие заслуги в области киноискусства он был удостоен звания народного артиста России. В 2008 году ему был вручен орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени.