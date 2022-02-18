РИАМО - 18 фев. За минувшие сутки в России умерли 784 пациента, у которых ранее был подтвержден коронавирус. С начала пандемии скончалось 343 957 человек, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова, сообщила, что заболеваемость коронавирусом растет практически во всех возрастных группах. Но в последнее время больше всего инфицированных приходится на возрастную категорию 65+.

В стране продолжается кампания по вакцинации. Сделать прививку от коронавируса или пройти ревакцинацию можно в поликлиниках и мобильных пунктах.

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