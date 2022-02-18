РИАМО - 18 фев. За прошедшие сутки в Московской области официально зарегистрировали 5 161 случай заражения коронавирусом. Число инфицированных в регионе с начала пандемии достигло 913 827 человек, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Ранее академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко заявил, что на данный момент Подмосковье превосходит Москву и Санкт-Петербург по количеству граждан, привитых от коронавируса.

По словам Онищенко, 59% жителей Подмосковья прошли процедуру вакцинации от коронавируса, в то же время в Москве этот показатель составляет 49%, а в Санкт-Петербурге – 57,6%.

Вакцинация от коронавируса остается единственным способом борьбы с заболеванием. В Подмосковье прививку можно сделать бесплатно в государственных поликлиниках или мобильных пунктах вакцинации.

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