РИАМО - 18 фев. За минувшие сутки на территории России подтвердили 180 071 случай заражения коронавирусом, с начала пандемии в стране выявили 15 020 573 случая заболевания, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова попросила россиян привиться или пройти ревакцинацию от коронавируса. Это нужно сделать перед праздниками или сезоном отпусков.

Вакцинация и современная ревакцинация является единственно надежным способом для того, чтобы избежать заражения коронавирусом или его тяжелых последствий.

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