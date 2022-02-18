РИАМО (КОРОЛЕВ) - 18 фев. В 2022 году в Королеве в микрорайоне Юбилейный проведут благоустройство сквера им. В. Я. Бруя. Концепцию обновленного сквера обсудили с жителями микрорайона, передает корреспондент «РИАМО в Королеве».

На встрече присутствовали заместитель главы администрации Павел Котов, представители проектной организации, члены городской Общественной палаты.

По словам проектировщиков, в сквере не будет кардинальных перемен. В нем планируется обновить дорожно-тропиночную сеть, сделать освещение, установить видеонаблюдение, скамейки и урны. Также планируется установить антивандальные шахматные столы.

«Планируем расширить детскую площадку, сделать озеленение. Существующий фонтан, который много лет не работает, сначала надо будет обследовать и понять, какие работы требуются для ремонта. Постараемся сделать его работающим», - сказал представитель компании-проектировщика.

Жители высказали свои пожелания. Одни просили учесть площадки для разных возрастов, в том числе для подростков и пожилых людей, не только для малышей до 5 лет. Просили сохранить деревья.

Жители убедились, что никакого строительства в сквере не планируется, здесь сохранится зона для отдыха.