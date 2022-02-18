РИАМО (КОРОЛЕВ) - 18 фев. В 2022 году в Королеве в микрорайоне Юбилейный проведут благоустройство сквера им. В. Я. Бруя. Концепцию обновленного сквера обсудили с жителями микрорайона, передает корреспондент «РИАМО в Королеве».
На встрече присутствовали заместитель главы администрации Павел Котов, представители проектной организации, члены городской Общественной палаты.
По словам проектировщиков, в сквере не будет кардинальных перемен. В нем планируется обновить дорожно-тропиночную сеть, сделать освещение, установить видеонаблюдение, скамейки и урны. Также планируется установить антивандальные шахматные столы.
Жители высказали свои пожелания. Одни просили учесть площадки для разных возрастов, в том числе для подростков и пожилых людей, не только для малышей до 5 лет. Просили сохранить деревья.
Жители убедились, что никакого строительства в сквере не планируется, здесь сохранится зона для отдыха.
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