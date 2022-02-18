РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 18 фев. Сотрудники полиции Домодедова в рамках социальной работы и патриотического воспитания провели урок с учащимися Кутузовской школы-интерната, сообщает пресс-служба УМВД России по городскому округу.

Полицейские провели с ребятами игру, по легенде которой в штаб военной подготовки школы забрались злоумышленники и похитили флаг Российской Федерации, который нужно было отыскать и восстановить все его фрагменты. Дети активно участвовали в поисках и успешно справились с поставленной задачей.

Также воспитанники школы подготовили музыкальное поздравление с наступающим 23 февраля для сотрудников и ветеранов УМВД.