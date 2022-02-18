РИАМО (КОРОЛЕВ) - 18 фев. Полицейские в Королеве задержали подозреваемого в краже телевизора, сообщает пресс-служба УМВД России по городскому округу.

В полицию обратился житель Королева с заявлением о краже. Из его дома на улице Салтыкова-Щедрина был похищен телевизор. Сумма материального ущерба составила 20 тыс. рублей.

По подозрению в совершении преступления полицейские установили и задержали 37-летнего жителя Москвы.

В отношении злоумышленника следователем Следственного управления УМВД возбуждено уголовное дело, ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.