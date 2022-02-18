РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 фев. В рамках проекта «Зима в Подмосковье» в парках городского округа Подольск 19 и 20 февраля пройдут программы выходного дня, на которых для взрослых и детей проведут флешмоб, игры и хороводы, сообщает пресс-служба администрации округа.

В парке культуры и отдыха им. Виктора Талалихина в Подольске (ул. Рабочая, 5Б) для взрослых и детей подготовили игры и конкурсы, танцевальную разминку, викторину-юморину, песенный флешмоб и различные забавы по программам «Зимушка-зима» и «В гостях у тетушки Арины».

В парке «Дубрава» на улице Победы, 3 в микрорайоне Климовск участников ждут сказочные герои. Ребята смогут посостязаться в подвижных играх, показать себя в танцевальной разминке и танцевальном флешмобе, народных забавах в рамках программ «Зимние фантазии» и «Веселая встреча».

В Детском парке культуры и отдыха в микрорайоне Климовск на улице Заводской, 6А во время программ «Приходите к нам в гости» и «Шли в поход снеговики» пройдут спортивные эстафеты, игры, конкурсы, забавы, танцы. Участники будут водить хоровод и встретятся со сказочными героями.

Программы в субботу и воскресенье пройдут с 12:00 до 14:00. Организаторы приглашают жителей округа разных возрастов весело и с пользой провести время в парках.