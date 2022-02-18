РИАМО - 18 фев. Благодаря внедрению новых стандартов строительства железнодорожных переходов в Подмосковье станет удобнее и безопаснее для жителей, сообщил РИАМО депутат Мособлдумы Сергей Маликов.

Новые стандарты

Вопрос строительства современных железнодорожных переходов был поднят губернатором Московской области Андреем Воробьевым на совещании с руководящим составом областного правительства и главами муниципалитетов.

Например, в надземном переходе у Зеленой улицы в Балашихе постоянно ломаются подъемники, из-за этого большие трудности испытывают мамы с колясками, пожилые люди, пешеходы с сумками. Губернатор отметил, что подъемник нужно починить, однако эти неудобные механизмы должны остаться в прошлом.

Вместе с РЖД подмосковные власти разработают новые стандарты строительства железнодорожных переходов — все они будут оснащаться не подъемниками, а вместительными грузовыми лифтами, в том числе лифты появятся в переходе в Балашихе. Кроме того, переходы будут крытыми и свободными - шириной не менее 4 м.

Всего за 3 года в Подмосковье планируют построить 14 наземных и 30 одноуровневых пешеходных переходов через железную дорогу. Они появятся в Химках, Люберцах, Истре, Раменском, Реутове, Серпухове и Ленинском округе.

Безопасность и комфорт

Депутат Сергей Маликов подчеркнул, что Подмосковье идет в ногу со временем, власти заинтересованы в создании всех необходимых условий для комфорта людей. Оборудование новых переходов лифтами однозначно снизит риски несчастных случаев.

«Как отметил губернатор Московской области, нам необходимо думать про мам с колясками, пожилых людей и пешеходов с сумками. Еще два года назад статистика по травматизму в области была не столь благоприятной. Но с внедрением новой инфраструктуры за последний год число таких случаев в районах, где уже проведены работы, сократилось», - сказал Маликов.

Он отметил, что вопросы безопасности и комфорта населения есть и будут первоочередными для властей.

«Приятно то, что Московская область - один из лидирующих регионов по таким нововведениям. В следующем году планируют сдать надземный пешеходный переход через железнодорожные пути в Дедовске городского округа Истра, который вошел в программу исполнения наказов жителей. Нам уже давно необходимо уходить от «народных троп», - заключил парламентарий.