РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 18 фев. На территории Домодедова в текущем году проведут ремонт около 9 дорожных участков, сообщается в группе местного отделения партии «Единая Россия» в соцсети «ВКонтакте».

Дороги в Домодедове ремонтируют за счет муниципальных и областных средств. Особое внимание уделяется замене дорожного покрытия на отдаленных территориях.

«В Домодедове в 2021 году была проведена большая работа по капитальному ремонту дорог, общая протяженность которых составила почти 50 км. К социальным объектам - школам, поликлиникам и больницам - проложили дороги высокого качества. Асфальтирование, бордюрный камень, разметки также достойного качества. На депутатских приемах часто обращаются с просьбой устроить тротуары. Это важно не только для удобства, но и безопасности», - сказал депутат Мособлдумы Олег Жолобов.

По его словам, в 2022 году планируется оборудовать минимум 9 дорожных покрытий для комфорта жителей.