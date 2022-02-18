РИАМО - 18 фев. Полицейские задержали 23-летнего жителя Ногинска, подозреваемого в краже сканеров для считывания штрихкодов из сетевого магазина в городском округе Красногорск, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

«Установлено, что злоумышленник зашел в сетевой магазин, расположенный в селе Ильинское, и представился заместителю директора якобы сотрудником компании по обслуживанию сканеров. Затем молодой человек отвлек ее внимание, похитил два терминала по сбору данных и скрылся с места происшествия», – рассказала начальник пресс-службы подмосковного ГУ МВД России Татьяна Петрова.

Она отметила, что установить подозреваемого удалось с помощью записей с камер видеонаблюдения. Правоохранители задержали молодого человека по месту его временного проживания в поселке Архангельское. Задержанный рассказал, что продал похищенное оборудование и потратил вырученные деньги на личные нужды.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ («Кража»). Молодой человек находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.