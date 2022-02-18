РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 фев. В ряде домов в микрорайоне Климовск Подольска в пятницу во второй половине дня отключат свет на несколько часов в связи с ремонтными работами на подстанции, сообщает теротдел администрации округа.

Подольское производственное отделение Домодедовского филиала АО «Мособлэнерго» в пятницу проведет ремонтные работы на подстанции №615. Они пройдут с 13:30 до 15:30.

Электроэнергию не будут подавать по адресам: улица Красная, 8, 13А, улица Садовая, 2, 4А, 5, 20.