РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 18 фев. В центре Домодедова открылось отделение Альфа-банка в необычном формате, сообщил глава округа Михаил Ежокин.

«В Домодедове открылось первое отделение Альфа-банка на Каширском шоссе, 51. Раньше нашим жителям, которые пользуются услугами банка, приходилось ездить в соседние округа или в Москву. Теперь офис работает в самом центре города», - написал Ежокин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Офис обустроен в необычном формате. Это четвертый в Подмосковье фиджитал-офис. В помещении нет привычных стоек и компьютеров. Офисы нового поколения имеют свободную планировку и напоминают уютные кафе.

На входе работает система распознавания лиц. Банк «узнает» клиента, а сотрудники получают всю информацию, чтобы ему помочь.