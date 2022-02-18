РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 18 фев. В Щелкове 2 марта с 10:30 до 13:00 будет проведена комплексная проверка готовности системы оповещения и информирования населения, сообщается в группе администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».

Плановая техническая проверка системы оповещения будет проводиться с включением электросирен и перехватом сигнала телеканала и радиоканала Щелкова.

Всем жителям необходимо соблюдать спокойствие, все сигналы, поданные в рамках проведения проверки в этот день, являются учебными.