РИАМО - 18 фев. Рост затрат на производство и при этом чувствительность покупателей к подорожанию продуктов заставила некоторых российских производителей сокращать вес упаковки, продавая товар по прежним ценам, пишет «Коммерсант».

Например, вес сладостей уменьшают на 5–50 г, а пиво вместо 0,5 л продают в бутылках или банках в объеме 0,43 л. Благодаря этому приему сохраняется рентабельность производства и покупатели.

Так, компания Nestle выпустила на рынок шоколад «Россия» весом 82 г вместо 85 г. Кроме того, объем питьевого йогурта «Активиа» теперь составляет 260 г, а раньше продавался в упаковке 270 г. Сократились и объем упаковки товаров для питомцев. Например, компания Mars теперь по прежней цене продает упаковки весом 75 г, вместо 85 г.

Сокращение объемов — не новая практика для производителей продуктов и напитков. Ранее такими мерами уже пользовались производители молочной продукции. Вместо бутылки молока объемом в 1 л они продавали бутылки по 0,9 л. Также встречались упаковки с 9 яйцами вместо 10.