РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 18 фев. Кольцевую развязку могут построить на дороге, соединяющей улицу Речную в подмосковном Красногорске и Дубравную в московском микрорайоне Митино, сообщили в администрации горокруга.

Пользователь lawdefender75 в комментариях к посту про строительство областной больницы в Instagram-аккаунте главы Красногорска Дмитрия Волкова выразил опасения, что открытие больницы ухудшит и без того напряженную дорожную ситуацию в микрорайоне.

В администрации сообщили, что строительство Московской областной детской больницы началось во 2 квартале 2021 года за счет средств бюджета Московской области на территории Красногорска, в месте пересечения автодороги местного значения «Речная - Гаражи» с автодорогой по улице Дубравной в Москве.

«Согласно проекту планировки территории под строительство больницы за счет средств бюджета Московской области и инвестиционных средств застройщика ЖК «Митино парк» для удобства подъезда к больнице должны быть выполнены работы по устройству кольцевой развязки на пересечении дороги местного значения «улица Речная - Гаражи» с автодорогой по улице Дубравной в Москве», - говорится в ответе.

Также документом предусматривается устройство автобусных остановок в районе больницы как на территории Красногорска, так и на территории Москвы.

Срок завершения строительства Московской областной детской больницы - 3 квартал 2024 года.

«К моменту сдачи больницы в эксплуатацию министерством транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области совместно с администрацией Красногорска будет рассмотрен вопрос открытия новых и изменения действующих смежных межрегиональных маршрутов регулярных перевозок для обеспечения подвоза жителей как других округов Московской области, так и жителей горокруга Красногорск к данной больнице», - заключается в ответе.