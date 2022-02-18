РИАМО - 18 фев. Правоохранители задержали мужчину 1987 года рождения по подозрению в убийстве сожительницы в городе Видное Ленинского городского округа, сообщили РИАМО в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Тело женщины 1987 года рождения было обнаружено днем 16 февраля. За совершенное преступление удалось задержать ее сожителя.

Стало известно, что ЧП произошло во время совместного распития алкоголя. По данному факту возбуждено уголовное дело.